Giovedì 24 Maggio 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:01

BATTIPAGLIA - I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno sequestrato un’automezzo utilizzato per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali di un'azienda ubicata nell’area industriale di Battipaglia. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del rispetto della normativa ambientale, i militari hanno ispezionato una società di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti, accertando che l’attività di raccolta e trasporto veniva esercita con iscrizione e autorizzazione scaduta di validità e non più rinnovata. Al termine degli accertamenti di competenza, i militari avendo rilevato gravi ed attuali violazioni della normativa ambientale, hanno proceduto al sequestro dell’automezzo utilizzato per la raccolta e trasporto dei rifiuti e deferito il responsabile della ditta «per aver esercito l’attivita di raccolta e trasporto dei rifiuti con iscrizione/autorizzazione scaduta di validità e non più rinnovata».