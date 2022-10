Tre contrabbandieri ai domiciliari: sequestrati 72 quintali di sigarette

Convaliditi i provvedimenti restrittivi di tre contrabbandieri arrestati a Battipaglia dalla guardia di finanza che ha sequestrato settantadue quintali di sigarette di contrabbando.

Ai tre arrestati Michele Di Stasio, 74enne residente a Battipaglia, Ciro Romano, 48enne residente a Napoli, e Michele Sannino, 46enne residente a Napoli, difesi rispettivamente dagli avvocati Nicola De Vita, Antonio Iavarone e Giuseppe Milazzo, è stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari.

Durante l'operazione della guardia di finanza a Battipaglia, in un capannone e in due autoraticolati, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato l'ingente quantitativo di sigarette di contrabbando e sono ancora in corso le indagini per appurare la provenienza delle sigarette.