Battipaglia, cimitero senza spazi: pronto il progetto da 120 loculi

Presto il cimitero di Battipaglia avrà 120 nuovi loculi per gestire l’ormai cronica mancanza di spazi per inumare le salme. Il settore tecnico del Comune di Battipaglia ha, infatti, programmato la realizzazione di 120 loculi che dovranno sopperire alle esigenze del camposanto.

Secondo i conteggi fatti dalla polizia mortuaria, infatti, ogni anno si verifica il seppellimento di circa 450 salme. Di queste, circa 200 sono tumulazioni presso loculi comunali in concessione pluriennale di vent’anni più cinque. Fatte le dovute proporzioni, le estumulazioni non sono sufficienti a garantire nuovi spazi per le salme in arrivo.

Da qui, la richiesta di realizzare, lungo il muro di cinta dell’area denominata “6° cimitero”, una nuova stecca di loculi. Essi saranno realizzati su piattaforme in calcestruzzo armato, con sei blocchi di loculi realizzati anch’essi in calcestruzzo e rifiniti con travertino di spessore di due centimetri e lastra di chiusura e chiavarde in ottone. Il progetto, complessivamente, avrà un costo di 140.30 euro, ma dovrebbe finalmente risolvere l’annosa questione.