Battipaglia, sul Castelluccio via libera all'impianto fotovoltaico

Via libera al progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 29,231 MW proposto da Edison. La Regione Campania ha, infatti, fornito il suo parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per l’impianto che vedrà la luce sulle colline del Castelluccio, nel territorio di Battipaglia, e in quelli di Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella.

Precisamente, l’impianto sorgerà nelle località Telegrafo e Castelluccio, su una superficie complessiva di 482.500 metri quadrati, dove saranno installati 54.132 pannelli fotovoltaici da 540 Wp. L’impianto, poi, sarà collegato alla stazione di alta e media tensione di Montecorvino Rovella, attraverso i territori di Battipaglia e Olevano sul Tusciano.

Non c’è solo l’impianto di Edison: già nei mesi scorsi, infatti, era stato avviato l’esproprio dei terreni per consentire la realizzazione del “Progetto per la realizzazione di un impianto di generazione elettrica da fonte solare in agro di Eboli e Battipaglia”, proposto dalla società Edp Renewables Italia Holding srl. Si tratta, in questo caso, di un impianto capace di produrre una potenza di 9.525,6 kWp, attraverso 17.640 moduli da 540 Wp, installati su una superficie di 29,7 ettari. L’impianto, poi, sarà collegato alla cabina di media e alta tensione di Eboli attraverso un cavidotto interrato da 7,5 chilometri.