Battipaglia, in viale della Libertà 17 nuovi alberi al posto di quelli abbattuti

BATTIPAGLIA. Gli alberi di viale della Libertà, che saranno abbattuti a seguito della verifica condotta dal Comune di Battipaglia, saranno sostituiti con nuove piante. A dare l’annuncio è stata la stessa prima cittadina, Cecilia Francese, insieme all’assessore alla Manutenzione, Paolo Palo.

«Gli alberi che saranno abbattuti sono diventati pericolosi per l'incolumità pubblica e per questo si è deciso di tagliarli - ha ricordato Paolo - Dopo l'intervento ci sarà la piantumazione di nuovi alberi. Cosa che stiamo già facendo in varie zone della città. Ci sono zone in cui altri alberi sono stati tagliati e nel tempo saranno piantumate nuove piante. Così come sta avvenendo in Piazza Amendola con dei Platani, i Pruni Rossi in via Indipendenza, sette Carrubi su via Domodossola e quattro Ibiscus in piazza Falcone e altri interventi in piazza Aldo Moro».

In viale della Libertà la verifica della stabilità delle piante era diventata necessaria dopo che, il 27 settembre scorso, un albero era caduto direttamente su un’automobile in transito, fortunatamente senza ferire nessuno. Di lì a poco era stata lanciata l’analisi delle piante, che ha decretato l’abbattimento di diciassette piante. Una scelta che già aveva scatenato qualche polemica, come quelle del comitato Prima Battipaglia.