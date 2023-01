Villa comunale di via Domodossola tra degrado e sporcizia

Tornano a destare preoccupazione le condizioni in cui versa la villa comunale “E.M. Longo”, in via Domodossola. L’area nei pressi dell’attraversamento del fiume Tusciano continua a essere sede di degrado e sporcizia, al punto che alcune associazioni hanno iniziato a evidenziare l’immobilismo degli uffici comunali nei confronti della situazione.

«Ad agosto 2022 abbiamo pubblicamente denunciato lo stato di abbandono in cui versa la villa di via Domodossola - scrivono, per esempio, i membri del movimento Prima Battipaglia - Gennaio 2023, dopo sei mesi, la situazione è peggiorata: l'ufficio tecnico non è chiamato solo ad istruire pratiche private, l'ufficio tecnico deve risolvere i problemi della città».

La richiesta, pertanto, è quella di risposte immediate.

La situazione specifica a cui fa riferimento l’associazione fu determinata dai lavori di ampliamento dell’attraversamento del fiume Tusciano. Si tratta di lavori fondamentali per ridurre il rischio idrogeologico legato al fiume, che hanno portato all’ampliamento delle campate del ponte su cui regge via del Centenario. Proprio in questi lavori fu coinvolta anche la villa comunale “E.M. Longo”, che per un lungo periodo fu anche ridotta al fine di consentire le opere. Al termine dei lavori, tuttavia, parte della villa è rimasta circoscritta e l’accesso impedito: «Noi cittadini paghiamo le tasse e desideriamo vivere in una città normale - conclude il Movimento - Prima Battipaglia, perché la città è di chi la vive».