Alle celebrazioni per i 900 anni dalla morte del beato Gerardo Sasso, avvenuta a Gerusalemme nel 1120, partecipa anche la filatelia: oggi, infatti, sono stati emessi due francobolli le cui immagini recano firme d'eccezione. Il primo francobollo (valido per l'interno con un prezzo di 1,10 euro) riproduce un disegno del premio Nobel Dario Fo realizzato durante un suo soggiorno a Scala (luogo di nascita del Beato), raffigurante la facciata del Duomo di San Lorenzo circondato da angeli in volo; sotto compare la scritta: «Scala! Peccato che sia così prossima al Paradiso!». L'altro francobollo (valido l'Europa e il Bacino del Mediterraneo; 1,15 euro) riproduce il manifesto per le celebrazioni realizzato dal pittore Mimmo Paladino, raffigurante l'effige del Beato con simboli di Scala, sua città natale: la Torre dello Ziro, il limone, la castagna, i pesci e il mare della costiera amalfitana.

L'annullo speciale «primo giorno di emissione» viene apposto a Scala, il più piccolo paese della Costiera Amalfitana e luogo natale del Beato, famoso per il suo impegno nel rafforzamento dell'Ospedale realizzato a Gerusalemme, aperto a persone di ogni nazionalitaà e fede. Ne nacque il primo ordine monastico-cavalleresco, quello degli Ospitalieri che poi si trasformerà nell'ordine dei Cavalieri di Malta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA