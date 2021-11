Beccati a rubare rame e metalli in fabbrica, arrestata coppia di bulgari

PAGANI. Sono stati fermati mentre rubavano materiale da una fabbrica di materiale ferroso e stoccaggio rottami: due bulgari trentenni sono stati arrestati giorni fa in flagranza, dai carabinieri della tenenza di Pagani. La fabbrica dove avevano colpito si trovava in via Fiuminale. Ieri sono comparsi dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore con l'accusa di tentato furto aggravato.

Entrambi hanno ottenuto la scarcerazione al termine del giudizio per direttissima e l'ordine del divieto di dimora quale imposizione cautelare. I bulgari - secondo indagini - provenivano da un campo di extracomunitari della periferia napoletana. Il loro obiettivo in particolare era il rame, scambiato a cifre consistenti sul mercato nero dei metalli.

L'attenzione nell'Agro nocerino resta alta, in ragione di una serie indefinita di furti che vengono commessi oramai da settimane in buona parte dei comuni, a partire dalle due Nocera e nelle zone di San Valentino Torio.