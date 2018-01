Befana nel Cilento, arriva il Profumo del Sorriso per i bimbi ammalati

Venerdì 5 Gennaio 2018, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 16:16

In occasione della Festa dell’Epifania, una Befana particolare a Sapri per finanziare la ricerca arrivaerà proprio da Sardegna, il quale, lo vedete nella foto, ha donato personalmente 500 euro all’associazione nazionale presieduta da Gennaro Cariello. Il ricavato della vendita del Profumo del Sorriso servirà a finanziare le iniziative della onlus Kool Kids , che intende sensibilizzare nella lotta contro la sindrome rara di Koolen De Vries. Un profumo all’insegna della solidarietà. Un’iniziativa a sostegno in favore dei bimbi affetti dalla sindrome di Koolen de Vreis, è stata presentata a Sapri, nel laboratorio Exenza, daAntonio Sardegna, lo “chef dei profumi”. Il ricavato della vendita andrà alla onlus “Kool Kids Kansl 1 Italia” per finanziare la ricerca tesa a sconfiggere questa rarissima malattia. Il presidente nazionale dell’associazione è Gennaro Cariello, padre di un bambino affetto da questa sindrome, che comporta gravi limitazioni psico-motorie e numerosi controlli e ricoveri programmati. Proprio per sostenere le famiglie con bimbi affetti dalla sindrome di Koolen De Vries, è nata la collaborazione tra Cariello e Sardegna, il quale ha ideato una fragranza basandosi sul carattere amichevole e giocoso dei bambini. «Mi fa star bene pensare di poter aiutare questi bimbi finanziando la ricerca – sottolinea Sardegna – Spero che si possa creare una catena solidale con piccoli gesti dettati dal cuore».