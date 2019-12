Ritrovato Gaetano Caso, 56enne di Bellizzi, che ieri mattina si era allontanato dalla casa Le Nuvole di Picasso in cui è ospitato. Caso in buone condizioni di salute questa mattina è entrato in un bar a Montecorvino Rovella e il gestore ha subito allertato i carabinieri. A riabbricciare Gaetano Caso tutti i suoi familiari a cui ha riferito di essersi allontanato per fare una lunga passeggiata.

