Ultimo aggiornamento: 08:37

Chiude al pubblico il bene confiscato alla camorra nel 2008 in via Satriano, adibito a parcheggio pubblico a pagamento h24. A due anni dal cambio di destinazione d’uso dell’area, il progetto non decolla. È questo in sintesi quanto deciso dall’amministrazione Ferraioli, dopo che l’area è stata giudicata antieconomica dall’Angri Eco Servizi, alla quale a maggio del 2018 è stata affidata la gestione della sosta a pagamento nell’area.L’area parcheggio negli intenti avrebbe dovuto snellire il traffico lungo l’asse via Satriano-località Parco Amore, a causa della presenza di locali e attività commerciali. Proprio in località Parco Amore accade spesso, che si continuino a sottrarre posti auto ai residenti, occupando entrambi i lati della carreggiata e creando intralcio alla viabilità. A complicare una situazione già critica, sulla quale più volte i residenti hanno acceso i riflettori, ma senza esito, si aggiunge l’andirivieni incontrollato dei tir che si dirigono verso Sant’Antonio Abate nonostante insistano due divieti di transito; uno in corrispondenza di via Satriano e l’altro della traversa Amore.