Benedetta de Luca nella top five delle influencer d'Italia

Benedetta de Luca, di Sala Consilina, è tra le influencer più importanti di Italia. Lo riporta la ricerca "Potere alle donne", una indagine condotta analizzando i dati del 2022 di quattro social media (Facebook, Instagram, TikTok e Twitter). Le prime tre donne più influenti del 2022 sono state la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, l'influencer italiana di moda più famosa all'estero, e l'esperta di cucina Benedetta Rossi che, nata sui social, ha saputo conquistarsi uno spazio anche in tv.

E poi ecco nella classifica ecco spuntare, nella top five, Benedetta de Luca, il suo racconto, la sua vita con una carrozzina, la sua vita insieme ai sorrisi e alla moda. Ha superato addirittura Ilary Blasi. Questa la sua filosofia: «Se fai una cosa che ami sicuramente ti riuscirà bene. Ed è esattamente così. Con tanta gioia ho scoperto di essere tra le donne più influenti del 2022, sul podio donne davvero influenti tra cui Chiara Ferragni, Giorgia Meloni, Samantha Cristoforetti, fatto in casa da Benedetta e dopo ci sono io! Sono così felice. A parte tutto è per me davvero una grande gioia e grande orgoglio. Ci sono momenti in cui mi sento di sbagliare, di voler mollare tutto ma poi dati così importanti parlano chiaro e capisco che per niente al mondo mollerò».