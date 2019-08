Lunedì 19 Agosto 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 19:20

«Angelo Vassallo, un uomo che vide nella tutela e valorizzazione dell'ambiente il futuro delle nostre generazioni». Con queste parole, e senza nascondere la profonda emozione, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha consegnato nelle mani della moglie, Angelina, la Benemerenza alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica che fu ucciso il 5 settembre di nove anni fa. La cerimonia di consegna è avvenuta al porto della frazione di Acciaroli, nel Cilento.«Il massimo riconoscimento ambientale dello Stato italiano - spiega il ministro Costa - è un atto dovuto. Amore, passione, dedizione e competenza fanno di Angelo un profeta ambientale. Non a caso, la sua visione ha acceso i riflettori con largo anticipo su tematiche sensibili attualmente al centro del dibattito nazionale e mondiale». Il massimo riconoscimento dello Stato italiano è stato concesso alla sua memoria «proprio per tenere sempre alta l'attenzione sull'importanza del suo imponente lavoro a tutela dell'ambiente e di quel territorio per il quale si è incessantemente battuto». Alla fondazione che porta il suo nome, invece, è andata la medaglia del ministro dell'Ambiente.