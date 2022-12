Case della camorra, il Comune ci riprova. Emesso un nuovo avviso pubblico per assegnare ad associazioni di volontariato, in comodato d'uso gratuito, cinque immobili confiscati a soggetti riconducibili alla malavita organizzata, affiliati presumibilmente al disciolto clan Tempesta. Bando necessario perché la commissione di gara comunale evidenziò anomalie rispetto alle linee guida dettate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Procedura standardizzata per evitare eccessi discrezionali da parte delle amministrazioni locali. I tre funzionari dell'organo di valutazione (Marco Previdera, Michele Grimaldi e Manuela Vitale) hanno rappresentato al Rup «l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti in autotutela al fine di sollevare l'ente da eventuali responsabilità consequenziali al prosieguo della procedura».

Per cautelarsi, palazzo di città ha, quindi, accolto i rilievi sollevati per scongiurare ricorsi legali con conseguente esborso economico per le casse cittadine. Ecco quali sono i beni che potranno essere affidati a soggetti operanti nel terzo settore: due immobili ubicati in via Madonna delle Grazie con box auto, uno in via Satriano composto da terreno adibito a parcheggio con due ulteriori fabbricati, due in via Canneto con box auto. Potranno essere affidati sia ad associazioni cittadine, che di fuori città impegnate in ambito sociale, culturale e turistico senza scopo di lucro. Già nel recente passato altri beni sono stati affidati ad associazioni di volontariato. In merito si è espresso anche il sindaco Cosimo Ferraioli. «Pur sottolineando la separazione di competenze tra parte politica e amministrativa è stato corretto accogliere i rilievi della commissione per assegnare i beni nella massima trasparenza. Da qui l'emissione del nuovo avviso».