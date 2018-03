Giovedì 29 Marzo 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 06:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BATTIPAGLIA - Un cinema, una sala prove, una falegnameria. Sono alcuni dei progetti per il riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità, presentati al Comune di Battipaglia dai giovani architetti del master New Italian Blood.Un terreno fertile, quello battipagliese, in materia di beni confiscati. Come ricordato dall’architetto comunale Angelo Mirra, che si occupa dei beni, Battipaglia gode di uno dei più vasti patrimoni della provincia di Salerno. Un’opportunità che l’amministrazione, per volere dell’assessore Stefania Vecchio e del sindaco Cecilia Francese, intende cogliere.Guidati dall’architetto Luigi Centola, nell’ambito della scuola di architettura Nib, i sei professionisti hanno presentato le proposte progettuali. La più importante, realizzata dall’architetto Anna Palma Cannavacciuolo, riguarda un’area fra via Belluno e via Piacenza. Qui, sulle fondamenta di un palazzo in parte realizzato, la progettista ha immaginato la costruzione di un cinema multisala. Un’esigenza, più che un vezzo, per la città che al momento ne è priva. In particolare, è stato previsto il riuso di quanto costruito, e una struttura in legno, per la realizzazione di tre sale di proiezione. Anche il progetto di falegnameria sociale, presentato da Rosanna Annunziato, si basa sul legno. In particolare sul bambù. Il progetto, da realizzare su un terreno di circa 13 ettari, in località Porta di Ferro, prevede un bambuseto e una falegnameria.