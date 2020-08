Ancora difficoltà nella consegna della corrispondenza postale a Castellabate. Da alcuni mesi, nel comune di Benvenuti al Sud, in particolare nelle frazioni di San Marco e dell'Annunziata, e in alcune contrade come Franco e Cenito, tante famiglie denunciano il ritardo, o addirittura il mancato recapito della corrispondenza. A sollevare nuovamente il caso è il consigliere di minoranza, Alessandro Lo Schiavo, con una missiva alla direzione provinciale di Poste Italiane. «Si tratta di una situazione di estremo disagio, in particolar modo per tanti anziani, che vedono recapitare i bollettini di pagamento al proprio domicilio, a volte ben oltre la data di scadenza della fattura - dice Lo Schiavo - Non è una situazione più tollerabile, considerato peraltro che per usufruire del servizio postale i cittadini pagano tariffe sempre più alte, e che quella di ricevere la corrispondenza da Poste Italiane e non di altri operatori, spesso, non è una scelta del cittadino».

Una delle cause principali è la mancanza di personale, nello specifico di portalettere, che hanno zone vastissime da servire e che quando hanno conosciuto il territorio vengono sostituiti da altri postini. Lo Schiavo conclude chiedendo «un autorevole intervento di Poste Italiane per eliminare il disagio denunciato da tanti cittadini di Castellabate e per garantire i consueti standard di qualità del servizio».



