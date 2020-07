Un imprenditore proprietario di un distributore di carburanti è stato rapinato ad Eboli mentre stava per recarsi in banca e depositare il denaro contante, circa 10.000 euro. All'improvviso mentre l'uomo era giunto dinanzi all'istituto bancario, in via Amendola, due malviventi con il volto coperto sono giunti con una moto ed hanno bloccato l'imprenditore. I banditi si sono fatti consegnare il denaro e sono fuggiti via in sella alla moto facendo perdere ogni traccia, Sull'episodio indagano i carabinieri di Eboli. © RIPRODUZIONE RISERVATA