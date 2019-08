Domenica 18 Agosto 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 07:26

Beve candeggina, un passante si accorge del malore e in ospedale riescono a salvarla. È accaduto in mattinata nella zona del Cimitero dove in pochi minuti stava per consumarsi una tragedia. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che una signora cavese abbia ingerito una quantità pari a mezza bottiglia di candeggina. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava nei pressi del Cimitero, in via Ugo Foscolo quando, forse confondendo una bottiglia d’acqua con un’altra contenente detersivo, ha ingerito candeggina. Appena ingerita la sostanza, la donna ha accusato un malore.Ad accorgersene un passante che si è accorto dell’accaduto ha allertato i soccorsi. L’ambulanza del Saut di Cava era impegnata per un altro intervento e dunque sul posto è intervenuto l’equipaggio di Vietri Su Mare. La signora è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso del Santa Maria dell’Olmo dove i medici e gli infermieri le hanno prestato le prime cure per stabilizzarla.