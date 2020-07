Drammatico scontro tra un’auto e una bicicletta a Sarno: 15enne in coma. Il grave incidente si è verificato nella serata di giovedì scorso, in via Provinciale Amendola, strada di collegamento percorsa anche da mezzi pesanti. L’impatto nei pressi della chiesa di Sant’Alfredo, in un incrocio tra la via principale ed una stradina secondaria che porta nelle campagne. Una terribile tonfo ha destato i residenti della zona, poi le urla disperate e le richieste di aiuto.



Da una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata sul posto attraverso alcune testimonianze, il ragazzo, residente a Foce, in sella alla sua bici stava percorrendo con gli amici la traversa. Si è poi immesso sulla strada provinciale, quando è sopraggiunta una Fiat Punto. Lo scontro è stato inevitabile. Terrorizzati, i compagni hanno lasciato le bici sul ciglio della strada correndo verso l’amico per aiutarlo. Il giovane era riverso a terra, privo di sensi, con ferite alla testa. L’automobilista ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 e i vigili urbani. I medici dopo le prime cure, verificate le gravissime ferite riportate dal 15enne hanno ritenuto opportuno trasportarlo all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove si trova ora ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA