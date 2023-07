I conti del Comune di Salerno arrivano per la seconda volta a Roma. Dopo l’interrogazione parlamentare presentata il 29 marzo scorso e dopo aver chiesto, nei giorni scorsi, le dimissioni dell’assessore al bilancio Paola Adinolfi, Pino Bicchielli torna a interrogare la presidenza del Consiglio, il ministero dell’Economia e delle finanze e il ministero dell’Interno sulla situazione del bilancio della città di Arechi.

L’interrogazione del deputato di Noi Moderati s’incentra, stavolta, sugli errori accertati dal collegio dei revisori dei conti relativamente al consuntivo 2022. La richiesta di Bicchielli è di «fare chiarezza» su una vicenda «che rischia di arrecare nocumento ai cittadini di Salerno e ai conti dello Stato». Nel mirino ci sono le irregolarità segnalate dal consigliere di Forza Italia, Roberto Celano. Ovvero, la presenza nel rendiconto di gestione 2022 di entrate che non avrebbero potuto esserci. In particolare, l’iscrizione nel consuntivo 2022 di entrate per alienazioni di beni che non potevano essere considerate in virtù dell’assenza del rogito: l’ex procura di via Rafastia e i terreni dove dovrà sorgere il nuovo ospedale di Salerno. Bicchielli ribadisce quanto già affermato nella precedente interrogazione: «La situazione debitoria del Comune di Salerno presenta serie criticità, e a quanto si apprende parrebbe essersi ulteriormente aggravata». Il deputato ricorda, infatti, la sottoscrizione del patto Salva città «per il risanamento finanziario avendo denunciato, per l’anno 2020, un disavanzo di amministrazione pari a 201 milioni 893mila euro».

Bicchielli denuncia che «già nei bilanci consuntivi deliberati dal Comune negli anni 2020 e 2021 sono state riscontrate criticità che ne pregiudicano l’affidabilità e la veridicità». Quindi, il deputato di Noi Moderati segnala in dettaglio i residui attivi che, nell’esercizio 2022, «risultano difformi». Si tratta degli oltre 10 milioni di euro (di cui 6,8 milioni per l’esproprio ospedale e 3,4 milioni per autorimessa di via F.lli De Mattia) per i terreni su cui dovrà sorgere l’ospedale e dei 6,2 milioni dell’ex procura di via Rafastia. Secondo Pino Bicchielli, «la previsione del rientro forzato entro la fine del 2024 di 51,4 milioni pari al terzo del totale, potrebbe indurre a ritenere che la quantificazione sia stata una scelta per usufruire del periodo di salvaguardia di due anni». Da qui l’attacco: «Il bilancio del Comune di Salerno appare dunque essere alterato, a danno dei cittadini salernitani e dei conti dello Stato in quanto queste modifiche possono incidere direttamente sui fondi attinti dal Comune di Salerno nel capitolo statale riservato al Salva Comuni».