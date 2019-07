Resta in carcere il padre della neonata deceduta per presunti maltrattamenti nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato il ricorso presentato dal legale Silvio Calabrese, confermando la misura cautelare della reclusione in carcere per l'uomo. Nello stesso istituto si trova anche la moglie, arrestata lo scorso 5 luglio per omicidio pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia in concorso con il marito.

Lunedì 15 Luglio 2019, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 21:03

