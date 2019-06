CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 3 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una raccolta di denaro per aiutare economicamente i familiari della bimba, di appena tre anni, deceduta ad Eboli venerdì sera dopo essere caduta in una piscina. A lanciare l'iniziativa è stata Fatiha Chakir responsabile della cooperativa sociale Il mondo a colori di Eboli. «Cari amici miei vi chiedo un aiuto per un piccolo angelo - dice Fatiha Chakir - che ha lasciato troppo presto questa terra. Aiutiamo la povera famiglia che ha subito la perdita della propria bimba di tre anni caduta accidentalmente in una piscina ad Eboli. Chiunque può darci una mano può contattarci al 3392488407 o fare un versamento alla cooperativa sociale Il mondo a colori Iban: IT77U0837876090000000331178. Chi volesse dare un supporto morale può recarsi personalmente dalla famiglia. Amici aiutiamoli a non sentirsi più soli di quanto non lo siano già». Intanto tutta la comunità ebolitana è addolorata per la perdita della piccola e incredula per l'incidente che le è costato la vita.