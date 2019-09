Martedì 17 Settembre 2019, 23:55

Il padre di Sofia, la bambina portata in Russia dalla madre, ha presentato denuncia alla Procura di Lagonegro per rapimento. Non più solo per sottrazione di minore all'estero - come illustrato dall'avvocato esperto di questi casi che segue la vicenda, Enrico D'Amato - ma per un vero e proprio rapimento. E ora quindi la Procura dovrà interessare l'Interpol. La vicenda è seguita dal procuratore Lerose. Per quanto riguarda Sofia, la piccola è di Teggiano, figlia di padre del posto e madre russa. La donna un anno fa è partita per la Russa con la motivazione di andare a trovare dei parenti portando con sé la piccola di due anni. Una volta in Russia ha inviato un messaggio al marito nel quale annunciava che non sarebbe tornata. L’uomo a questo punto si è rivolto all’avvocato Enrico d’Amato – esperto nazionale di casi del genere (basti pensare al caso Solimo) – e ha presentato una prima denuncia. Due gradi di giudizio in Russia hanno condannato la donna per sottrazione di minore all’estero e dato esecutività alla sentenza con “restituzione” del bambino al padre. L’uomo è andato in Russa ma una volta giunto nei pressi degli Urali, la donna è fuggita via e da inizio maggio non fa avere notizie di sé. L’avvocato Enrico D’Amato nelle scorse settimane ha lanciato un appello alla Russia, ai russi e anche e soprattutto alle istituzioni italiane affinché intervengano nel merito. E inoltre è stata creata una mail “troviamosofia@gmail.com” per avere indicazioni ed è stata promessa una ricompensa per chi darà notizie utili.