Non accennano a placarsi le polemiche sul caso della piccola I., la piccola battipagliese di appena 19 mesi finita in rianimazione all’ospedale Santobono di Napoli, dopo essere stata posta in attesa da parte del personale medico dell’ospedale di Battipaglia. L’associazione nazionale Codici ha presentato un esposto in Procura per approfondire la vicenda denunciata dal padre della bambina.

«Con un esposto alla, l’associazionechiede accertamenti esul caso della bambina di 19 mesi finita inall’ospedale Santobono», spiega il segretario nazionale,. La vicenda dell’infante, infatti, ha fatto molto clamore. Giunta con difficoltà respiratorie all’, lo scorso 3 ottobre, la bambina è stata posta in attesa all’arrivo di un’altra bambina che presentava una, a giudizio del pediatra di turno,di quella presentata da I.. Per questo, dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, preoccupati dalla situazione della figlia, i genitori della piccola l’hanno immediatamente trasportata all’ospedale. Qui, il personale medico ha riscontrato una concentrazione dimolto bassa, tanto da sottoporre la piccola a. Successivamente, visto il, la piccola I. è stata trasferita all’ospedale napoletano, dove le sarebbe stata diagnosticata una

La vicenda è diventata subito di dominio pubblico, in quanto, prima di chiudersi dietro un dignitoso «no comment», il padre della piccola ha condiviso un post social visto da migliaia di persone: «Caro dottore lei ci ha urlato contro, mentre uscivamo, che quel posto non era una salumeria - ha scritto il genitore della piccola, dopo aver raccontato l’intera vicenda - ora faccia una riflessione e capisca bene dove si trova realmente». Immediatamente è scattato un battage mediatico, che ha portato a dimostrazioni di vicinanza dell’intera cittadinanza. Ultima, solo in ordine di arrivo, la manifestazione dei tifosi della Battipagliese che, durante un match calcistico, hanno esposto uno striscione di sostegno della piccola e della famiglia e, al contempo, di critica verso il personale medico. Sulle azioni di questo, adesso, interverrà la Procura per verificare se effettivamente sono state commesse irregolarità dal personale medico presente al momento della visita.

Fino ad oggi, l’Asl Salerno non si è espressa sulla vicenda, ma presto potrebbe essere chiamata a farlo in altre sedi.