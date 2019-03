Domenica 3 Marzo 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 07:46

«Tempo fa avevamo saputo di un episodio analogo. Una negoziante al Corso Umberto I aveva notato un uomo che cercava di distrarre una mamma per avvicinarsi alla sua bambina». A raccontarlo sono alcune mamme di una chat scolastica, ancora scosse dalla notizia. Eppure il giorno dopo l’identificazione (e successiva iscrizione nel registro degli indagati) da parte dei carabinieri, diretti dal tenente Pessolano, dei due fratelli cavesi (un uomo di 70 anni e una donna 68enne) prevale un senso di sollievo. «Come assessore come avvocato, ma soprattutto come madre, la notizia dell’identificazione mi ha rasserenata - spiega Antonella Garofalo, assessore alla mobilità, trasporti e politiche sociali, nonchè avvocato e madre di una bambina. Quando la notizia apparve sui principali social rimasi sgomenta, incredula soprattutto per le modalità. Oggi mi sento rassicurata grazie all’operato sul nostro territorio di tutte le forze dell’ordine e dell’Arma dei carabinieri, intervenuta con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza presenti in città, che sono presidio di legalità».