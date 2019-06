Giovedì 20 Giugno 2019, 17:39

La mamma ha lasciato il figlio di tre anni in auto ed è scesa dal veicolo per fare delle commissioni ma nel frattempo è scattata la chiusura centralizzata del veicolo e il bambino è rimasto intrappolato nell'auto sotto il sole cocente.L'episodio è accaduo questa mattina a Pontecagnano, in via Raffele Sanzio. La mamma del piccolo disperata ha tentato invano di aprire gli sportelli dell'auto e alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i soccorritori dell'associazione Vopi che hanno rotto un finestrino ed hanno liberato il bambino spaventato ma in buone condizioni di salute.