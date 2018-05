Martedì 22 Maggio 2018, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 17:53

EBOLI - Bimbo di cinque anni si ferisce alla testa mentre entra nel parco giochi al rione Pescara. La famiglia farà causa al Comune. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Sulla vicenda indagano i vigili urbani.Il ferimento del bimbo è avvenuto venerdì scorso, nel tardo pomeriggio. Il bambino di cinque anni è stato colpito alla testa mentre scavalcava il cancello d’ingresso. Trasferito all’ospedale di Eboli, ha ricevuto diversi punti di sutura. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Da tre giorni, però, il bambino è ancora ricoverato in un letto di ospedale con un evidente trauma cranico.I residenti lanciano accuse nei confronti del Comune per lo stato di abbandono della struttura. Il parco giochi venne costruito dalla giunta Rosania. Negli ultimi due decenni è stato gestito da diverse associazioni. Il deperimento è evidente. Pochi giorni fa, un giardiniere ha ripulito gran parte dell’area. L’avvocato Leopoldo Catena, legale della famiglia del bimbo ferito, spiega: «Il papà del bambino mi ha raccontato che il cancello si è rovesciato e ha colpito il figlio alla testa. Il bambino è ricoverato in ospedale, attendiamo i referti medici. Il Comune ha il dovere di custodire e di effettuare la manutenzione dei propri beni. Che il parco sia abbandonato non significa che non ci siano responsabilità di terzi». La vicenda finirà in tribunale con una richiesta di risarcimento danni.