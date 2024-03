È in fin di vita il bambino di quattro anni che ieri, mentre giocava, è caduto dal balcone della palazzina dove abita con i familiari. L’incidente è avvenuto verso le 13, in via Marco Aurelio a Santa Cecilia, periferia di Eboli. Il bimbo stava giocando con un secchio, si sarebbe sporto dal balcone e ha perso l’equilibrio precipitando dal secondo piano. Un volo di otto metri al termine del quale ha battuto la testa.

Immediato l’allarme alle forze dell’ordine e ai soccorritori: a Santa Cecilia è arrivato il personale sanitario della Croce Bianca di Salerno con un’auto-medica e il Vopi del distaccamento di Eboli con un’ambulanza. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in gravissime condizioni di salute. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e molte fratture, nel pomeriggio di ieri è stato trasferito all’ospedale Santobono a Napoli dove è stato intubato nel reparto di rianimazione. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili, hanno raggiunto l’abitazione dove abita il piccolo, terzo figlio di una coppia di stranieri, ed hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento gli investigatori ritengono si tratti di un infortunio. I militari hanno allertato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno che coordina le indagini ed hanno ascoltato i familiari del piccolo per ricostruire con esattezza le fasi dell’accaduto.

Il bambino, verso l’ora di pranzo di ieri, si trovava sul balcone e stava giocando con i fratelli. Pare che per inseguire un secchio lanciato in aria e per recuperarlo si sarebbe sporto sul balcone. Ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto finendo violentemente al suolo. Il bambino ha riportato un trauma cranico e toracico e le condizioni di salute restano, al momento, molto gravi. Soccorritori e forze dell’ordine si sono precipitati a Santa Cecilia ed hanno prelevato il bambino e lo hanno trasportato all’ospedale di Battipaglia. Successivamente è stato necessario il trasferimento al Santobono di Napoli dove il minorenne resta ricoverato nel reparto di rianimazione. Disperati i familiari del bambino che sperano che possa essere presto scongiurato il peggio.

Gli investigatori hanno ascoltato anche le persone che abitano nella palazzina dove è accaduto l’incidente per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La notizia dell'incidente ha addolorato tutti l’intera comunità multietnica di Santa Cecilia.