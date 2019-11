Era in viaggio con mamma e papà, in auto, per tornare in Calabria ma all'improvviso il bimbo di appena tre anni si è impossessato di una boccetta contenente metadone e l'ha beveuto.

LEGGI ANCHE Milano, bimbo di un anno e mezzo positivo alla cocaina

Il bambino ha perso i sensi e i genitori lo hanno accompagnato all'ospedale di Battipaglia in gravi condizioni di salute. Il bimbo è stato ricovarto in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. L'episodio è accaduto la scorsa notte e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno informato la Procura della Repubblica di Salerno ed hanno denuncioato a piede libero i genitori del piccolo.

LEGGI ANCHE Padova, mamma tossicodipendente rapisce il figlio di due anni ricoverato in ospedale

Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA