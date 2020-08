Aveva tanta fretta di venire al mondo, al punto di non poter aspettare che la mamma arrivasse in ospedale. E così questa mattina mentre i genitori - una famiglia di Salento - si stavano precipitando verso il San Luca di Vallo della Lucania, un bel bimbo (o bimba, la privacy ci impedisce di sapere il sesso del neonato) ha colto tutti sul tempo ed è nato in automobile quando ormai i genitori erano sulla Cilentana all’altezza dell’uscita di Pattano. Ad assistere la mamma e il bambino gli operatori del 118 accorsi sul posto con la dottoressa Sirignano, l’infermiere Labruna e all’autista Merola. la mamma e il bimbo sono stato trasferiti subito al San Luca tra l’incredulità del papà. Entrambi stanno bene!

