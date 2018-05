Mercoledì 30 Maggio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 07:08

PAGANI - Irrompe in una villetta del centro storico di Pagani per rubare. Un calcio per sfondare la rete della zanzariera e guadagnarsi l’accesso in casa, dove c’è una donna insieme al suo bambino di appena nove mesi. Il ladro, accento straniero e volto scoperto, non si lascia intimorire né dal pianto del piccolo né dallo sguardo atterrito della giovane mamma. Lui pretende soldi, urla, minaccia e, per vincere ogni resistenza della donna, le strappa il figlio dalle braccia. «Vai a prendere i soldi e non gli succederà nulla». C’è poco da pensare, a quel punto; l’unica scelta possibile per la donna è assecondare le richieste del criminale, che fortunatamente non ha altre pretese. Bastano poche centinaia di euro a convincerlo a riconsegnare il bambino in lacrime a sua madre, prima che si allontani, correndo via da quella casa. Indisturbato. Certo che nessuno lo troverà. Certo che nessuno ostacolerà la sua fuga. Certo di farla franca.