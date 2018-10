Domenica 28 Ottobre 2018, 14:46

EBOLI - Attraversa la strada di notte e viene investito. È miracolosamente illeso un bambino straniero di 8 anni. Il pedone si trovava in via Nobile quando ha attraversato l'asse stradale. L'episodio è avvenuto nei pressi del cinema Italia, trenta minuti dopo la mezzanotte.Il ragazzo di colore non si è accorto che sopraggiungeva un'auto. L'impatto è stato inevitabile.In zona sono giunti i medici del 118 e le ambulanze dell'Humanitas.Il primo esame clinico, effettuato in strada, ha scongiurato ferite gravi alle gambe e alla testa. Il bambino sotto choc è stato accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto alle radiografie.L'impatto con l'auto non ha provocato ferite gravi o emorragie interne. Il piccolo si riprenderà in pochi giorni.È ripresa in settimana la polemica contro i motocilisti che corrono per le strade del centro. Da tre mesi un gruppo di scooteristi a bordo di Yamaha T Max imitano gli attori della serie tv Gomorra, scorrazzando per le strade della città soprattutto nelle ore serali. Approfittando delle poche auto in giro, i pericolosi centuari affrontano il viale Amendola e via Nazionale a velocità sostenuta.