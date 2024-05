Eboli, dissequestrati i due pitbull che uccisero il piccolo Francesco Pio

Terminati gli accertamenti tecnici, in attesa dell'esito degli esami autoptici, la procura di Salerno, diretta dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, dissequestra i due pitbull che il 22 aprile uccisero il piccolo Francesco Pio di soli 13 mesi. I due cani, al momento ancora in un rifugio nel Casertano, dovranno essere sottoposti ad un percorso di recupero a Napoli a spese dei due proprietari ora indagati assieme alla madre e ai due zii del piccolo.

Un percorso costoso che i due potrebbero decidere di non sostenere economicamente, in quel caso gli animali saranno dati, dopo essere stati recuperati, in affido.