Binirica! a Pisciotta, prima edizione nel Cilento con sette film in cartellone

Binirica! è un appuntamento che nasce per immergersi in uno dei borghi marinari più suggestivi del Cilento, Pisciotta, e che attraverso il cinema, l'arte e la fotografia vuole essere di buon auspicio per quanti si lasceranno sedurre e meravigliare da tutto ciò che rende eterna e feconda la vita.

L'iniziativa, che nasce da un'idea di Francesco De Falco, Saverio Pesapane e Michela Mancusi, tre amici accomunati dall'amore per il Cilento, si propone in questa edizione di lancio come piccola rassegna cinematografica, anticipazione del vero e proprio festival di cortometraggi che prenderà vita nelle prossime edizioni.

È l'associazione culturale ZiaLidiaSocialClub a battezzare Binirica!, con il patrocinio del Comune di Pisciotta e la collaborazione di Premiere Film, Arci Movie, Ucca, Kinetta, Quaderni di Cinema Sud, Avionica e l'Albero Vagabondo. I corti, che verranno proiettati domenica 24 luglio a partire dalle ore 21.30 presso la suggestiva piazzetta antistate alla Chiesa del Carmine, sono stati selezionati nei più prestigiosi festival del cinema, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.

Sono sette le meraviglie proposte al pubblico di Pisciotta: “Inchei” di Federico Demattè, “Kamikaze” di Paul Gabriel Cornacchia, “Goodbye Marilyn” di Maria Di Razza, “Notte romana” di Valerio Ferrara, “Dentrorsa” di Chiara Rigione, “Super eroi senza superpoteri” di Beatrice Baldaccini, “L'uomo materasso” di Fulvio Risuleo.