Saranno i giudici amministrativi a decidere le sorti di Enrico Bisogno e delle sei liste bocciate dalla Commissione elettorale mandamentale. Il candidato sindaco al Comune di Nocera Superiore potrebbe restare in gioco, così come gli oltre 100 aspiranti al consiglio comunale. Ieri pomeriggio è arrivato il via libera del team di legali che Bisogno ha interpellato per verificare se esistono le condizioni per poter reggere un ricorso al Tar anche se ci sarebbe un’ultima valutazione da definire. C’è, dunque, un filo di speranza, «sottile» riferiscono fonti vicine alla coalizione guidata dal penalista, «ma tentare e sperare è lecito». Tutte le osservazioni sarebbero state elencate in un articolato ricorso nel quale si chiede che le liste dei candidati, tutte civiche, siano riammesse alla competizione elettorale che dovrà portare, l’8 e 9 giugno, alla composizione della nuova assemblea civica e alla proclamazione del sindaco. Tra alcuni aspiranti consiglieri comunali c’è ottimismo, altri preferiscono astenersi da un pronostico.

Si cercherà di superare le numerose sottolineature fatte prima dalla segretaria generale del Comune, Lucia Celotto, e poi confermate dalla Commissione elettorale mandamentale, individuando il cavillo che potrebbe dare un nuovo corso alla campagna elettorale già iniziata dagli altri competitor. Si va dall’obiettare l’assenza della data sull’autentica delle firme dei sottoscrittori così come la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato sindaco e di ciascun consigliere, la mancanza della dichiarazione alla carica di sindaco di collegamento con alcune liste. Nei diversi faldoni non c’era traccia anche della dichiarazione dei delegati delle liste di candidati di collegamento con il candidato sindaco. Non c’erano nemmeno i certificati attestanti che il candidato sindaco e i candidati al consiglio comunale sono elettori in un Comune della Repubblica, copia del programma amministrativo da inserire nell’albo pretorio online, l’assenza della dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale. Così come nella dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco di Bisogno della lista La Nostra Terra, sono stati trovati cinque documenti di dichiarazione di accettazione della candidatura di altre liste.

Anche i rappresentanti di Noi Moderati, alleati con Forza Italia per sostenere Gaetano Montalbano, hanno presentato ricorso. Nei documenti che hanno accompagnato la lista ci sarebbero «osservazioni superficiali come il ritardo di due minuti rispetto a quello limite». «Siamo fiduciosi e sicuri dell’accoglimento», ha detto Pierluigi Vitale, coordinatore cittadino del partito.

Intanto i candidati in corsa hanno iniziato ad incontrare gli elettori. Montalbano aprirà la campagna elettorale giovedì 16 maggio alle ore 19 in via Matteotti, a due passi dal municipio. Al suo fianco i vertici di Forza Italia tra cui il sottosegretario Tullio Ferrante, la senatrice Licia Ronzulli, il coordinatore regionale forzista Fulvio Martusciello. «Metteremo in campo cuore e passione», ha anticipato Montalbano. Gennaro D’Acunzi, dopo l’apertura della campagna elettorale domenica scorsa, si sta dedicando alla presentazione delle cinque liste che lo accompagnano, girando per i diversi quartieri della città. Rosario Danisi ha iniziato ad illustrare il suo programma. Ha iniziato dall’ambiente con la gestione del verde a cui dedicherà una manutenzione ordinaria e non straordinaria con calendari mensili che riguarderà tutte le frazioni di Nocera Superiore. Ma anche una maggiore attenzione ai tutti gli istituti scolastici