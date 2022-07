Palazzo Innovazione, focus sui Bitcoin con esperti, professionisti e imprenditori

L’associazione Digital South e Ninja Academy presentano a Palazzo Innovazione, Salerno, un evento gratuito di divulgazione e formazione per comprendere il potenziale economico e sociale della blockchain e di Bitcoin. L’evento si terrà in presenza a Palazzo Innovazione, nel suggestivo Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno, l’8 luglio, dalle ore 17:30.

Sistema di pagamento, riserva di valore, ma anche strumento sociale che può aiutare comunità e persone a mantenere la libertà finanziaria e a trasferire valore senza intermediazione e censure. Sarà Bitcoin la moneta universale del futuro? Che opportunità crea la blockchain per le aziende? Ne discuteranno insieme a professionisti e imprenditori nel corso dell'evento pubblico e gratuito in programma a Salerno.

Riccardo Giorgio Frega, attivista, co-autore e voce insieme a Luca Berto di Bitcoin Italia Podcast, il primo podcast in italiano dedicato a Bitcoin, che terrà una masterclass dal titolo: «Bitcoin come strumento per disinnescare il mondo: fare impresa nel futuro che ci attende». Laura Nori, community manager di Bitcoin People spiegherà l’utilizzo di Bitcoin come sistema di pagamento. Mirko Pallera, fondatore di Ninja, giornalista e imprenditore, modererà il dibattito finale.

La partecipazione all’evento è gratuita. I posti disponibili sono 40. L’iscrizione all’evento è obbligatoria. È possibile iscriversi a questo indirizzo:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bitcoin-come-strumento-per-disinnescare-il-mondo-373281012557

Per maggiori informazioni scrivi a info@palazzoinnovazione.it o chiama allo 089 3061489

L’evento è organizzato da Digital South, associazione che riunisce imprese e professionisti del digitale e da Ninja Academy, la digital business school di Ninja Marketing, focalizzata sul potenziamento delle competenze digitali avanzate.