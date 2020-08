Personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale è intervenuto in mattinata in via dei Principati, altezza Catasto, area sottostante Trincerone, dove è stata sgomberata una persona di nazionalità comunitaria intenta al bivacco tra rifiuti di ogni genere. La persona è stata sanzionata ai sensi dell'ordinanza sindacale vigente che vieta il bivacco sul suolo pubblico e allontanata dal posto.



Successivamente il personale della Società Salerno Pulita ha provveduto alla rimozione dei rifiuti presenti nell'area di bivacco e in tutta l'area adiacente.