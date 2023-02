Camerota: Blanco distrugge le rose a Sanremo, fioraio “vieta” l'ingresso al cantante

Blanco distrugge le rose a Sanremo, fioraio di Camerota ‘vieta’ l’ingresso al cantante nella sua “Bottega dei Fiori”.

Il titolare dell’attività, Ernesto Leo, ha esposto un cartellone ironico dinanzi alla sua attività, a Marina di Camerota, con la foto di Blanco, segnato dal divieto di accesso e dalla scritta “Io non posso entrare”.

La provocazione del commerciante arriva proprio nel giorno in cui la Procura di Imperia ha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per danneggiamento sul palco dell’Ariston durante il festival. Blanco, durante la sua esibizione, aveva danneggiato l’allestimento floreale.