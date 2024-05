Piazza Portanova invasa dalle blatte, esercenti barricati e fuggi-fuggi dei passanti a Salerno

Esercenti barricati all'interno delle attività commerciali, porte serrate nonostante il denso passeggio tipico di un pomeriggio di primavera nel cuore di Salerno, precisamente a piazza Portanova. Passanti e turisti che affollano lo slargo che precede via dei Mercanti si allontanano disgustati. A provocare reazioni, in qualche caso anche scomposte, è la massiccia fuoriuscita di blatte da alcuni tombini che si trovano nei pressi degli accessi degli esercizi commerciali della zona, tra cui anche ristoranti.

Lo strano fenomeno ha avuto inizio in tarda mattinata, prima lento poi si è intensificato fino a spingere i titolari delle attività della zona a chiedere l'intervento di vigili, carabinieri ed Asl. Fino alla prima serata nessuno si era fatto vivo, lasciando sgomenti ed arrabbiati gli operatori. Nessuno, in un primo momento, sembra sapere bene a che cosa sia dovuto questo mini esodo partito dalle fognature. Poi, piano piano, il muro si sgretola ed emerge quella che potrebbe essere la causa del pomerigio da incubo.

Pare, infatti, che il titolare di uno degli esercizi che affacciano su piazza Portanova si sia preso la briga di rilasciare del disinfestante in un tombino pubblico. Questo avrebbe provocato la fuoriuscita incontrollata di blatte, alcune delle quali anche molto piccole, dai tombini che si trovano alla destra ed alla sinistra di quello «bonificato» in autonomia. Qualcuno si è poi attrezzato con polvere insetticida, gli ingressi sono stati ripuliti, non è chiaro se ci sono esercizi che resteranno chiusi.

Sul posto una ditta privata per valutare il da farsi, spesa di cui probabilmente si faranno carico gli esercenti imbufaliti.