Un impegno extra per garantire l’igiene urbana e soprattutto per diminuire il problema di blatte e topi che, con il caldo estivo, si fa più pesante e diventa un ostacolo per i commercianti, grazie (anche) a Salerno Pulita. Si è svolta mercoledì mattina la riunione a palazzo di città, dopo il tavolo indetto dall’assessore al commercio Dario Loffredo, tra Asl (era presente Arcangelo Saggese Tozzi), il primo cittadino Enzo Napoli, il presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet, l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e la consigliera comunale Vittoria Cosentino invitata dallo stesso Loffredo. In sintesi, dopo aver raccolto numerose lamentele da parte dei commercianti e per provare a raddrizzare il tiro in merito alla presenza di topi e blatte in città, già con il primo caldo, dall’azienda sanitaria locale è giunto l’ok ad una derattizzazione “extra” in un’ottica di collaborazione che vada ad inserirsi già nel calendario predisposto dall’Asl. No al “fai da te” dunque con l’appello dell’assessore al rispetto delle tempistiche ma con l’impegno affinchè il fenomeno possa essere gestito al meglio. Già da qualche giorno il centro cittadino è diventato nuovamente casa delle più svariate specie animali che si cibano - solitamente - di rifiuti e residui lasciati per strada da chi fa dell’inciviltà uno stile di vita. Ed è per questo che l’assessore al commercio Dario Loffredo aveva convocato il tavolo di coordinamento con l’Asl di Salerno e il presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, per discutere, collaborare e cercare soluzioni da adottare a stretto giro. Dopo aver raccolto le numerose richieste da parte di commercianti e titolari di bar, ristoranti e locali della movida, il componente della giunta comunale ha voluto percorrere la strada del lavoro di squadra per garantire una soluzione e avviare così al meglio la bella stagione (già cominciata in verità) di iniziative e turismo che possa far respirare al meglio gli esercenti.

LE VOCI

«È evidente che la situazione è già migliorata grazie al lavoro di Salerno Pulita che ha incrementato la raccolta rifiuti per gli esercenti - ha dichiarato Loffredo - l’Asl ci ha garantito che il calendario degli interventi sarà presto ufficializzato ma la società in house ha dato disponibilità per fare delle derattizzazioni aggiuntive mirate. Interverremo su tutte le zone centrali in aggiunta a quelle già coperte da Asl». A partecipare anche l’assessore Natella che si è focalizzato sulla derattizzazione che verrà svolta nelle stesse modalità dello scorso anno, con un bando di gara che partirà a breve, con il Comune che affiderà il servizio ad una ditta esterna e che andrà a supporto alle attività Asl.

«Stiamo cercando una sinergia per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei commercianti - ha sottolineato Natella - Valutiamo di integrare il servizio, replicheremo l’intervento dello scorso anno. Per le potature degli alberi invece è il periodo meno indicato. Continuiamo ad intervenire laddove possibile: non facciamo potature incisive ma conterremo i disagi rispettando il patrimonio arboreo».