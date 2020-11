Blessing e Daniel, due giovani beneficiari del progetto Sprar che la comunità ottatese ha accolto ed incluso tre anni fa, si sono sposati con rito civile. La loro unione è un inno a chi non si arrende, crede nel potere salvifico dell’amore, ripone fiducia nella fratellanza, lotta per avere un futuro migliore, ma è anche un canto di gioia rivolto a chi accoglie, ascolta, integra, include. «Una famiglia splendida che, insieme alla piccola Daniela, vive il nostro borgo, dandoci testimonianza della sofferenza vissuta nella propria Terra e delle aspettative riposte qui - racconta il sindaco Elio Guadagno che ha celebrato il rito civile - Perché è questa la sfida umana a cui siamo chiamati: dare e ricevere, al di là dei colori della pelle, della religione, della cultura. Siamo tutti fratelli». Ma partiamo dall’inizio della loro storia. Daniel e Blessing, 26 e 23 anni, si conoscono in Nigeria giovanissimi. Il loro incontro avviene in modo del tutto casuale e manifesta da subito sguardi d’intesa, lunghe chiacchierate sognando una vita insieme, spiegano gli operatori del Consorzio La Rada, responsabile del progetto Sprar. I due ragazzi sanno che lì, nel loro Paese, non hanno un futuro e sentono la pressione delle loro famiglie di origine che in Europa vedono l’unica possibilità di riscatto da un presente di povertà. Partono dal villaggio per raggiungere la Libia. Durante il viaggio si perdono e il loro giovane amore si interrompe. Daniel e Blessing si cercano e si ritrovano in Libia, ma non possono stare insieme, non sono persone libere e sono costrette a seguire ognuno la propria rotta e a ripagare il debito maturato durante il viaggio. I trafficanti li imbarcano separatamente. Blessing porta già in grembo Daniela, che nascerà ad Ottati, è proprio lei ad arrivare prima in Italia con un destino che sembra segnato: quello della tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Sta male, ha bisogno di cure mediche, riesce a chiedere aiuto e a salvarsi. È l’estate del 2017 ed è proprio il progetto Sprar di Ottati che accoglie quella giovanissima donna in attesa della piccola Daniela che nascerà da lì a poco. La giovane ritrova serenità, ma il suo cuore resta inquieto perché continua a pensare al suo amore. Grazie all’aiuto degli operatori, Blessing riesce a ritrovare Daniel che intanto è sbarcato in Italia. La coppia si ricongiunge ed inizia il percorso di inserimento sociale, culturale e lavorativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA