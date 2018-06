Martedì 5 Giugno 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 11:00

Blitz anti Europa in provincia di Salerno, questa notte, dove l’associazione Battipaglia nostra ha oscurato la bandiera europea con quella italiana su alcune delle principali opere cittadine. «Questa opera pubblica è stata realizzata grazie agli italiani» è stato il motto dell’iniziativa, che era tesa a dimostrare come, in realtà, l’Italia stia pagando all’Unione europa più soldi di quanti ne riceva.«Pochi sono a conoscenza che dal 2000 al 2017 l'Italia ha versato all'Unione europea circa 259 miliardi di euro - spiegano i membri dell’associazione, citando i dati della Ragioneria Generale dello Stato e i dati della Commissione europea - I soldi tornati indietro sotto forma di fondi strutturali si sono, però, fermati a 173, con uno sbilancio di 86 miliardi». Prosegue la polemica anti europeista che, fino a qualche giorno fa, ha animato anche i salotti della politica nazionale. «Se a questo aggiungiamo i circa 60 miliardi di euro sborsati per il sostegno al fondo Salva stati - proseguono i manifestanti - l'entità del salasso diventa stratosferica».