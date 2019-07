Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:01

L’attività di contrasto al cattivo costume di lasciare ombrelloni, sedie ed altre attrezzature sull’arenile di Agropoli per prenotarsi un posto al sole, è scattata questa mattina, intorno alle ore 6 circa. Gli operai della Sarim, in virtù dell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Adamo Coppola, sono scesi in spiaggia ed hanno raccolto tutto quanto era stato lasciato abusivamente sulla stessa. Tutto il materiale, essendo considerato rifiuto, verrà condotto a smaltimento.«Abbiamo dato seguito – afferma Coppola – a quanto disposto dall’ordinanza da me firmata nella giornata di ieri, al fine di ristabilire ordine e reprimere le errate abitudini che si ripetono ogni anno di prenotare un posto al mare, su tratti di spiaggia destinati alla libera fruibilità. Questo cattivo costume, oltre a configurarsi come occupazione abusiva di suolo demaniale, arreca anche un danno al decoro della città, oltre a sottrarre il libero utilizzo alla collettività. Questa azione di contrasto verrà ripetuta a cadenza regolare».