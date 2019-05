Domenica 5 Maggio 2019, 17:49

Operazione antidroga dei carabinieri a Serre. Due pusher di 40 e 27 anni entrambi di Campagna sono stati arrestati in flagranza di reato mentre preparavano la cocaina in un opificio a Serre. Il bltz antiroga, è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Luca Geminale. I militari hanno sequestrato 60 grammi di cocaina ed hanno arrestato i due malviventi per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita. I carabinieri nel piazzale dell'opificio hanno intercettato un cliente dei pusher che aveva acquistato la cocaina dai poco prima e poi hanno fatto irruzione nell'opifico dove c'erano i due malviventi che preparavano la cocaina che è stata sequestrata inseieme ad un bilancino di precisione e il materiale per confezionare la droga.