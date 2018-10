Giovedì 11 Ottobre 2018, 13:26

Operazione antidroga della polizia in litoranea. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno arrestato una donna, ucraina 28enne, che aveva trasformato l'abitazione dove alloggia in un market di stupefacenti. I poliziotti, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, hanno trovato nell'abitazione 70 grammi di hashish, un bilancino digitale e un coltellino utilizzato per la preparazione degli stupefacenti. Durante la stessa operazione lungo il litorale ebolitano è stato individuato un marocchino in possesso di alcune dosi di hashish ed è stato denunciato a piede libero.