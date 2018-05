Blitz antidroga a scuola: arrestato studente

Sabato 19 Maggio 2018, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 13:17

Blitz antidroga della polizia in un istituto scolastico a Battipaglia. I poliziotti hanno arrestato uno studente 19enne mentre era a scuola e dopo essere stato perquisito. Nel portafoglio dello studente sono state trovate otto dosi di hashish già confezionate. Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, gli agenti del commissariato di Battipaglia diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, hanno rinvenuto due involucri in cellophane trasparente contenenti dosi preconfezionate di marijuana del peso di dieci grammi e denaro provento dell'attività di spaccio di stupefacenti. Gli stupefacenti sono stati sequestrati insieme al denaro. Dpo le formalità di rito lo studente, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e per detenzione di armi, è stato tratto in arresto in quanto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo giudizio di convalida.