Controlli anti Covid-19 ad Eboli e Campagna. I carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hanno sanzionato tre esercenti per violazione delle ordinanze vigenti anti Coronavirus. A Campagna un bar è stato chiuso per cinque giorni e due titolari di esercizi commerciali sono stati multati. Sanzionati anche sei giovani che non indossovano la mascherina e un automobilista sprovvisto di patente di guida è stato denunciato a piede libero. © RIPRODUZIONE RISERVATA