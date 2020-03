Blitz dei carabinieri ad Eboli dove in un garage sono stati sorpresi sette ragazzi in possesso di stupefacenti. I giovani hanno violato le norme per impedeire il contagio del coronavirus e sono stati segnalati alla Prefettura dio Salerno anche per detenzione di stupefacenti. Oltre alla denuncia nei confronti dei ragazzi è scattata la segnalazione all'Asl per avviare il periodo di quarantena obbligatoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA