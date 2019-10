Prodotti cotnraffatti di noti marchi trovati e sequestrati dalla polizia municipale. L'intervento è di questa mattina quando, gli agenti, coordinati dal capitano. Gianfranco Capaldo, unitamente a personale dell’ASL, ai tecnici del Comune e ad una pattuglia dei Carabinieri, sono intervenuti in via Trincone per un controllo igienico sanitario di un locale adibito ad abitazione con la realizzazione anche di un soppalco, il tutto per ospitare extracomunitari . Evidenti le carenze igienico –sanitarie rilevate dal personale della ASL. Nel locale erano presenti sette letti, anche se al momento del controllo ne erano occupati solo tre. I tre soggetti, dal controllo dei documenti, sono risultati in regola.

A seguito dell'ispezione, sono stati trovati alcuni bustoni chiusi al cui interno vi erano prodotti contraffatti di noti marchi. Si è provveduto al sequestro del materiale consistente in circa 200 paia di scarpe, 80 capi di abbigliamento tra maglie, pantaloncini e giubbotti, oltre a circa 100 paia di occhiali.

