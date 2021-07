Blitz dell'Arma nei Picentini sequestrata piantangione di marijuana

La scorsa settimana il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, nei frequenti servizi aerei di controllo e osservazione, ha individuato una probabile piantagione di marijuana nel territorio di Salerno, a stretto confine con San Cipriano Picentino. La notizia è stata trasmessa ai colleghi della Stazione Carabinieri di San Cipriano, i quali hanno da subito dato corso alla precisa individuazione sul territorio. Nonostante il territorio impervio e ricco di folta vegetazione, i militari hanno trovato la via d’accesso al luogo, scoprendo oltre 90 piante di 1,5 metri pronte per la raccolta. L’intera coltivazione illecita era servita da un impianto di irrigazione collegato a circa 50 metri di distanza. I Carabinieri di San Cipriano hanno pertanto dato corso a numerosi servizi di osservazione notturna e diurna per cercare di individuare l’autore della coltivazione, che però non si è presentato in loco per diversi giorni. Per evitare l’immissione dello stupefacente sul mercato i Carabinieri hanno quindi deciso di eradicare tutte le piante, sottoposte a sequestro per il successivo campionamento e distruzione; sequestrato anche l’impianto di irrigazione. La Stazione di San Cipriano Picentino prosegue nelle attività d’indagine per addivenire agli autori della coltivazione illecita in collaborazione con i colleghi della Forestale.